'Nigel de Jong kent zijn nieuwe werkgever al'

Middenvelder Nigel de Jong was in de afgelopen zomer in gesprek met de Eredivisie-topclub Ajax over een rentree in de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdam hadden de mogelijkheid om de controleur transfervrij over te nemen van Galatasaray, maar lieten deze kans schieten ...



Nu lijkt het erop dat De Jong al weet waar hij in de wintertransferperiode heen gaat: volgens de Turkse media gaat de Nederlander voetballen voor de Major League Soccer-club DC United. De oud-Ajacied verdient op jaarbasis 2,5 miljoen euro bij Galatasaray, dat hem maar al te graag wil lozen. De Jong zou dan ook transfervrij richting de Verenigde Staten en DC United gaan.



De oud-international van het Nederlands elftal speelde eerder al 18 wedstrijden voor het Amerikaanse team Los Angeles Galaxy, maar dat werd niet echt een succes. De Nederlander viel vooral op door bij tijd en wijle een snoeiharde tackle in te zetten en stond bekend als 'benenbreker'. Desondanks zijn ze bij DC United, dat in Washington DC speelt, blij met het vooruitzicht van De Jong in een shirt van de club.





Nigel de Jong is too good of a player not to get excited about possibly coming back to #MLS with #DCUnited — SoccerPatrik (@SoccerPatrik) September 15, 2017