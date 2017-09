PSV verloor in het afgelopen weekend vrij kansloos van sc Heerenveen in het Abe Lenstra Stadion en dat maakt de aankomende topper tegen Feyenoord des te belangrijker. De Eindhovenaren moeten eigenlijk wel een goed resultaat neerzetten tegen de Rotterdammers, om aansluiting te houden.



De selectie van oefenmeester Phillip Cocu staat in ieder geval onder hoogspanning, zo weet ook Harrie Timmermans van de supportersvereniging van de Eindhovenaren. Hij zegt in het Eindhovens Dagblad: "Dat laatste mag je hopen, dat hoort bij een topclub."



Timmermans gaat verder: "De reacties die wij ontvangen zijn niet mals. Iedereen bij PSV is toe aan een opkikker en winst op Feyenoord houdt het geloof ook bij de fans levend. Ze hebben dan de energie om het elftal positief te steunen, hoewel velen dat ook na een nederlaag blijven doen. Een leek kan zien dat PSV er niet sterker op is geworden en tot de winterstop moet zien te overleven."