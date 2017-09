Fans over strafeis Lozano: corrupte bende in Zeist

De Mexicaanse vleugelspits Hirving Lozano werd in de wedstrijd van PSV tegen sc Heerenveen van het veld gestuurd. De KNVB eiste aanvankelijk drie duels schorsing waarvan één voorwaardelijk, maar na het beroep van de Eindhovenaren werd dit bijgesteld naar drie wedstrijden onvoorwaardelijk. De fans van PSV hebben hier een duidelijke mening over.





Onbegrijpelijke strafeisverhoging van @knvb voor #lozano . Zeist ziet 'in beroep gaan' blijkbaar als een persoonlijke belediging. #psv #shame

@KNVB Aanklager is geforceerd opzoek om PSV spelers te schorsen. Lozano ging met 1 been voor de bal en gleed weg. Beelden zijn duidelijk.

@KNVB wat voor bond zijn jullie man amateurristisch volk in engeland zaak Lozano nog niet eens geel en hier drie wedstrijden schorsing

De #aanklager van de #KNVB wil #lozano nu 3 wedstrijden schorsen. Wat is dat toch een corrupte bende daar in Zeist.

Strafzaak klopt van geen kanten, zwaardere eis na zien beelden en vormfout in dossier...schorsing Lozano aanstaande want dat is KNVB logica