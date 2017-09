'Klaassen krijgt belletje voor bizarre wintertransfer'

Middenvelder Davy Klaassen maakte in de afgelopen zomer voor ongeveer 27 miljoen euro de overstap van de Eredivisie-topclub Ajax naar het Everton van de Nederlandse oefenmeester Ronald Koeman. In de aankomende winter zou de Oranje-international al weer kunnen vertrekken bij de Toffees, zo melden de Italiaanse media.



Het zou natuurlijk bizar zijn als Klaassen Everton al na een half jaar achter zich laat, maar volgens het medium Sport Mediaset denkt de Serie A-ploeg AS Roma een kans te hebben bij de middenvelder. Everton haalde niet alleen Klaassen, maar ook spelers als Gylfi Sigurdsson en dat betekent dat de Nederlander vrij vaak op de bank geposteerd wordt. De Romeinen zien wat dat betreft mogelijkheden enb hebben contact opgenomen met Klaassens management.



Het zou kunnen dat Roma voor een huurperiode gaat, maar dat wordt verder niet gespecificeerd in het artikel van de hierboven genoemde bron. Wel weet men dat ook AC Milan, SS Lazio en Napoli de situatie rond Klaassen nauwgezet in de gaten houden. Op donderdagavond viel de oud-Ajacied in bij Everton in de Europa League-wedstrijd tegen Atalanta Bergamo, maar toen stonden de Toffees al met 3-0 achter.