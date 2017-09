Weghorst: tja, journalisten willen dat weten

Voetballer Wout Weghorst van AZ is iemand die het hart op de tong heeft liggen. Hij is bijvoorbeeld heel erg duidelijk over het aantal doelpunten dat hij wil maken in deze jaargang van de Eredivisie. De centrumaanvaller gaat voor een totaalaantal van maar liefst 20 goals.



Over zijn openheid vertelt Weghorst aan het Algemeen Dagblad: "Tja, journalisten willen dat weten. Dat mag best. Ik heb bedacht dat ik er twintig wil maken. Ik redeneer zo: een spits van AZ, die een stuk of dertig wedstrijden speelt, moet er wel twintig kunnen maken. Dat lijkt me vrij normaal." In het afgelopen seizoen scoorde de spits er dertien. "En vier in de play-offs." Bij Heracles Almelo was twaalf zijn hoogste aantal, maar nu speelt AZ volgens een aanvallende spelfilosofie. "Dan is het lekker voetballen."



Weghorst oogt onverstoorbaar en oefenmeester John van den Brom van de Alkmaarders zegt daarover: "Dát doet vertrouwen dus met je. Maar de passie die Wout heeft, die zal hij niet verliezen hoor. Wout eist veel. Van zichzelf én van zijn ploeggenoten. Ook op trainingen. En dat is goed."