'Twee Feyenoorders bleven overeind tegen City'

Feyenoord verloor op woensdagavond kansloos van Manchester City voor eigen publiek in de Rotterdamse Kuip, maar het Algemeen Dagblad heeft ook twee kleine lichtpuntjes gezien. De krant deelt een compliment uit aan twee spelers van de regerend landskampioen van de Nederlandse Eredivisie ...



"Technisch, tactisch en fysiek zakte Feyenoord finaal door het ijs, maar de vraag is of dat iets zegt voor de kraker tegen PSV zondag in Eindhoven", zo stelt men. "Een wervelwind zoals Manchester City is in de Eredivisie gewoon nooit te zien. En de pluspunten? Sofyan Amrabat viel op, Jean-Paul Boëtius bleef overeind. Maar het waren slechts voetnoten op een avond waarin Pep Guardiola en zijn spelers de regie altijd in handen hadden."



Het AD gaat verder: "Toch is het feit dat juist die twee spelers opvielen, iets waarover trainer Giovanni van Bronckhorst zal nadenken. Amrabat is een middenvelder en er is geen enkele reden om Tonny Vilhena en Karim El Ahmadi te vervangen. Maar is rechtsback Kevin Diks wel al toe aan vervanging door een dure aankoop, die zo gretig is dat hij zelfs zou willen keepen om in het elftal te komen? En Boëtius, die goed aan het seizoen begon, weet dat de gretige Sam Larsson trappelt om dé linksbuiten van Feyenoord te worden."