Sánchez wijst Arsenal de weg met schitterde goal

Arsenal heeft in het Europa League-toernooi geen gezichtsverlies geleden. In Londen bood 1. FC Köln donderdagavond behoorlijke tegenstand, maar de 'Gunners' wonnen desondanks met 3-1.



Arsenal is normaal gesproken een vaste deelnemer aan de Champions League, maar de FA Cup-winnaar eindigde afgelopen seizoen buiten de topvier. Geen aftrap om 20:45 uur dus, alleen ook niet om 21:05 uur. Door problemen op supportersgebied werd pas een uur later afgetrapt in het Emirates Stadion.



De Duitse aanhangers lieten zich ook in het stadion gelden en al helemaal na de sterke start. Jhon Cordoba bracht de bezoekers binnen tien minuten op voorsprong door de bal van grote afstand over Petr Cech te schieten. Köln hield deze stand vast tot de rust, maar moest vlak daarna de gelijkmaker van Sead Kolasinac slikken.







Arsenal greep uiteindelijk de winst. Sterspeler Alexis Sánchez zorgde met een heerlijke uithaal voor de 2-1 alvorens Héctor Bellerin de punten veilig wist te stellen.



Scoreverloop:

0-1 (9') Jhon Cordoba

1-1 (49') Sead Kolasinac

2-1 (67') Alexis Sánchez

3-1 (82') Héctor Bellerin