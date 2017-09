Stefan de Vrij is complimenteus over Vitesse. SS Lazio had het donderdagavond moeilijk in Arnhem, maar zegevierde in de Europa League-wedstrijd met 2-3.



"Of we hier goed weg zijn komen? Dat niet", vertelt De Vrij aan RTL7. "Ik vind dat Vitesse het heel goed heeft gedaan. Ze hebben het ons lastig gemaakt. Het was echt reclame voor het Nederlandse voetbal. Complimenten voor hun, maar dat we goed zijn weggekomen is overdreven. Wij waren iets gelukkiger dan zij."



De oud-Feyenoorder stond 'gewoon' in de basis bij Lazio. "Of het mijn eigen keuze was om te spelen? Nee, we hebben het er wel over gehad. Ik wil zoveel mogelijk wedstrijden spelen, maar je moet er goed bij nadenken wat verstandig is. Ik ben een beetje grieperig, verkouden, een beetje zwakjes. Maar heb de hele wedstrijd uit kunnen spelen."