Geen verwijten bij Vitesse: "Er ging niks mis"

Vitesse kreeg donderdagavond complimenten voor het veldspel en twee prima goals, maar niet voor het verdedigende werk. Trainer Henk Fraser baalt enorm van de 2-3 nederlaag tegen SS Lazio. Toch wil hij geen verwijten maken



"Er ging niks mis", oordeelde Fraser tegenover RTL7. "We speelden tegen een tegenstander die dit afdwingt met hun kwaliteit. Ik kijk liever naar de zaken die meer dan uitstekend zijn gegaan. Je kan het hebben over de fouten van ons, maar er waren ook kansen voor ons, bijvoorbeeld voor Bruns."



Lazio gooide het na rust over een andere boeg. "Achteraf praten is makkelijk, we hadden naar 5-3-2 kunnen gaan, maar dan had je helemaal niets meer gecreëerd. Je kan alleen winnen van dit soort ploegen als je je eigen spel speelt. Het risico is dat je foutjes gaat maken"



"Daar leren we weer van, dat dit soort foutjes niet kunnen op dit niveau. Dit moeten we meenemen naar de wedstrijden in de Eredivisie", aldus de Vitesse-trainer.