Feyenoord beleefde een kansloze avond tegen Manchester City, maar de Rotterdammers kunnen in elk geval nog zeggen dat ze in Europa actief zijn. Voor Ajax en PSV zit het avontuur er al enige tijd op.



"Ik vond het altijd het mooiste van het vak", reageert Tim de Cler in het Algemeen Dagblad. "Het reizen, de andere speelstijlen, het intense schema en de trainingsarbeid. Een korte competitie waar elke misstap fataal kan zijn. Zonder is het eentonig. Mentaal is dat niet best."



"Daar zit hem nu dan ook juist de uitdaging", aldus de 38-jarige De Cler. "Maar het doel voor PSV en Ajax is heel duidelijk. Zeker zonder Europees voetbal is de titel een must. Daarmee is ook de opdracht van Van Ginkel en Ziyech ook direct duidelijk."