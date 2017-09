Van Marwijk krijgt bizar nieuws te horen

Bert van Marwijk leidde Saudi-Arabië naar het WK in Rusland, maar het eindtoernooi maakt hij niet mee. Niet als bondscoach van de nationale ploeg althans...



De Saudi-Arabische voetbalbond heeft besloten om de samenwerking per direct te verbreken. Dat is opmerkelijk, omdat Van Marwijk het team naar het WK loodste. Dat was sinds twaalf jaar niet meer gelukt. Desondanks mag Edgardo Bauza de werkzaamheden nu overnemen.



Naar verluidt is Van Marwijk het slachtoffer geworden van moeizame onderhandelingen over een nieuw contract. De oefenmeester zou meer tijd moeten steken in de nationale ploeg, maar de Nederlander zou de reeds ingezette koers willen voortzetten. Daarmee zou hij kwaad bloed hebben gezet.





📌| #الاتحاد_السعودي_لكرة_القدم يتفق مع الأرجنتيني باوزا لتدريب الأخضر في مونديال روسيا2018م pic.twitter.com/SUxxNnhX7F — الاتحاد السعودي (@saudiFF) 14 september 2017