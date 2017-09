Koeman: "Ik moet kritisch naar mezelf kijken"

De afstraffing van Feyenoord tegen Manchester City deed pijn, maar in de Europa League maakte ook Ronald Koeman een afstraffing mee. Everton ging met 3-0 ten onder tegen Atalanta Bergamo.



"Er ging veel fout", constateerde Koeman na afloop. "In balbezit was het slecht, maar het pijnlijkste was dat Atalanta in de eerste helft meer passie toonde en meer strijd leverde. Het was veel meer dan wat wij lieten zien. Ze toonden meer passie en dat doet echt pijn, omdat het in mijn ogen daarmee begint. Daarna komen de kwaliteiten aan de bal."



Tottenham Hotspur was afgelopen weekend ook al een maatje te groot. "Maar nogmaals, het is niet het moment en de plaats om de spelers te bekritiseren. Ik moet kritisch naar mezelf kijken, omdat mijn ploeg niet voorbereid was op deze avond."