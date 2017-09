Pak slaag voor Koeman, Memphis bijna matchwinnaar

Everton heeft donderdagavond een flink pak slaag gekregen in het Europa League-toernooi. De manschappen van Ronald Koeman gingen met 3-0 onderuit bij Atalanta Bergamo.



Aan weerszijden kwamen twee Nederlanders in actie. Hans Hateboer en Marten De Roon begonnen in de basis bij de Italianen, waar doelman Maarten Stekelenburg onder de lat stond bij Everton. Oud-Ajacied Davy Klaassen viel na 66 minuten in bij Everton.



De Engelsen waren al na een helft kansloos in Italië. Andrea Masiello zorgde binnen het half uur voor de verdiende openingstreffer, waarna Atalanta nog voor het rustsignaal uitliep naar 3-0. Alejandro Gomez en Bryan Cristante zorgden voor een gelopen koers.



In dezelfde groep won Olympique Lyon gelijktijdig bijna van Apollon Limassol. Memphis Depay maakte na 53 minuten de 0-1 door een strafschop te verzilveren, maar vlak voor tijd maakte Adrian Sardinero Corpa alsnog de 1-1. Bertrand Traoré viel in waar Kenny Tete op de bank bleef.



AC Milan haalt uit

AC Milan heeft zich gerevancheerd voor de harde competitienederlaag tegen SS Lazio. De Italianen wonnen met 1-5 bij Austria Wien. Hakan Calhanoglu, André Silva (driemaal) en Suso maakten de doelpunten, waar Alexandar Borkovic tegen wist te scoren. HNK Rijeka - AEK Athene eindigde in 1-2.



Overige uitslagen:

Slavia Praag - Maccabi Tel Aviv 1-0 (A)

Villarreal - FC Astana 3-1 (A)

Dynamo Kiev - Skenderbeu 3-1 (B)

BSC Young Boys - Partizan Belgrado 1-1 (B)

TSG 1899 Hoffenheim - Sporting Braga 1-2 (C)

Istanbul Basaksehir - Ludogorets Razgrad 0-0 (C)

FC Kopenhagen - Lokomotiv Moskou 0-0 (F)

Zlin - FC Sheriff 0-0 (F)