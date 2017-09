KNVB-aanklager heeft slecht nieuws voor Lozano

Hirving Lozano riskeert een langere schorsing door zijn beroepszaak. De Mexicaanse PSV-aanvaller ging niet akkoord met het schikkingsvoorstel van twee wedstrijden plus één voorwaardelijk, waardoor de eis nu drie duels onvoorwaardelijk bedraagt, aldus het Eindhovens Dagblad.



De KNVB-aanklager verwijt Lozano ernstig gemeen spel. De PSV'er kreeg afgelopen zondag uit bij sc Heerenveen (2-0 nederlaag) rood na een overtreding op verdediger Denzel Dumfries. Scheidsrechter Kevin Blom constateerde na afloop een wond bij de oud-Spartaan, die zelf geadviseerd heeft om mild te oordelen.



Lozano zelf verklaarde: "Ik had kans om de bal af te pakken en ging voor de bal. Ik wilde richting de bal reageren en gleed weg." PSV eist vrijspraak. Vrijdag is de uitspraak.





