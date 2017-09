Transfer ketste af: "Weet nog steeds niet waarom..."

Bram Castro kwam deze zomer in aanmerking voor een transfer naar AA Gent. Heracles Almelo had de doelman eigenlijk al uitgezwaaid, maar op het allerlaatste moment ketste de overgang af.



"En ik weet nog steeds niet waarom...", zo laat de 34-jarige Castro weten aan Voetbal International. "Op maandag ging ik naar Gent. Op het moment dat ik aankwam, voelde ik direct dat het niet goed zat. Wat het was? Ik werd niet onthaald als een speler die ze echt graag wilden hebben."



De doelman vervolgt: "Eenmaal aangekomen bij het stadion was er niemand om mij te ontvangen. Niet eens een teammanager. Ik ben maar wat gaan bellen in de hoop dat iemand me de weg zou wijzen. Gaandeweg de dag kreeg ik steeds meer het gevoel dat er iets niet klopte."