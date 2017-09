Vilhena: "Ik zou Messi wel een panna willen geven"

Tonny Vilhena is uitgegroeid tot een gewaardeerde pion op het middenveld van Feyenoord. Jonge supporters waarderen zijn spel zeer en dus mochten zij vragen afvuren.



Eén van de kinderen wilde namens Zappsport weten welke speler Vilhena graag eens zou willen poorten. "Ik zou Messi wel een panna willen geven", luidt zijn duidelijke reactie. Messi is een grote speler en ik ben ook fan van hem, dus hem zou ik wel een panna willen geven."



Vilhena stond woensdag tegenover de sterren van Manchester City in de Champions League, maar kon niet overtuigen. De middenvelder trof blaam bij de 0-1. Uiteindelijk verloor de landskampioen in eigen huis met 0-4 van de Engelse topclub.