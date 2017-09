FC Utrecht eindigde vorig seizoen als vierde in de Eredivisie en heeft ook in het nog prille seizoen al van zich laten horen. De Domstedelingen worden dan ook getipt voor een aanval op de traditionele topdrie.



"Ik denk dat we niet gek op moeten kijken als FC Utrecht gewoon beter blijkt te zijn dan PSV", zo stelt Hugo Borst in het online programma De Betweters. Koert Westermann deelt die visie. "FC Utrecht is mijn dark horse voor de titel. Ik heb dat ook voorspeld. Mijn top vijf is: Feyenoord, Ajax, FC Utrecht, PSV en Vitesse."



Borst is hard in zijn oordeel over PSV. "Feyenoord gaat gehakt maken van PSV. Ze schijten in hun broek in Eindhoven voor Feyenoord. PSV is slecht, ongedisciplineerd en maakt er een potje van. PSV heeft niet goed ingekocht en wordt niet goed gecoacht."