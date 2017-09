'Galatasaray wil na Sneijder meer Nederlanders lozen'

Nigel de Jong staat voor een vertrek bij Galatasaray. De Turkse grootmacht zou bezig zijn om diens verbintenis te ontbinden, zo meldt Fanatik. Ook Ryan Donk zou geen toekomst meer hebben in Istanbul.



Galatasaray zou deze zomer af hebben gewild van beide Nederlanders, maar dat lukte niet. De clubleiding zou nu proberen om beide spelers zo snel mogelijk van de loonlijst te krijgen. Dat moet gebeuren in de vorm van contractontbinding.



In de zomer was Ajax nog concreet geïnteresseerd in de ervaren middenvelder, maar na intern overleg werd zijn comeback afgeblazen. De Jong zou nu in aanmerking komen voor de Amerikaanse Major League Soccer. Verdediger Donk zou op zijn beurt naar Spanje kunnen verhuizen.



Eerder deze zomer werd het contract van Wesley Sneijder al ontbonden.