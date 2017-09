"Persoonlijke ontwikkeling zal vanuit Ziyech zelf moeten komen"

Een van de beste spelers van Ajax was vorig seizoen zonder meer Hakim Ziyech. Met zijn behendigheid, gevaar en vele assists was de Marokkaan een van de meest belangrijke spelers in Amsterdam. Dit seizoen voorspelt Kevin van Nunen van Ajax Life echter dat de middenvelder nog weleens problemen kan krijgen.



Dat heeft vooral te maken met het mislopen van de Europa League en de bijbehorende extra wedstrijden. "Je merkte vorig seizoen dat Ziyech door de vele wedstrijden inhoud kweekte en het spel maken steeds langer volhield. Dit seizoen zal de persoonlijke ontwikkeling vooral vanuit de middenvelder zelf moeten komen. Dat geeft niet, meer Ajacieden werden zo groot."



Want Ziyech heeft ook meer dan genoeg sterke kanten. Van Nunen: "Als je het mij vraagt, heeft Ziyech nog altijd een wereld te winnen. Het gaat om een paar simpele dingen. Als je kijkt naar zijn statistieken, zijn die fantastisch. Goals, assists, noem het maar op en hij heeft ze achter zijn naam staan. Voor hard werken is hij niet te beroerd, al lijkt het dit seizoen iets minder op te vallen, maar dikke prima."