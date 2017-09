Voorlopig hoeven de Nederlandse topclubs nog niet te rekenen op de komst van Kik Pierie. Het talent van sc Heerenveen zou echter in de toekomst best oren kunnen hebben naar een stapje hogerop.



"Op dit moment ben ik gewoon blij bij Heerenveen. Het is een warme, mooie club", vertelt Pierie in gesprek met Goal.com. "Natuurlijk hoor je in media wie zich hebben gemeld, maar ik ben er op dit moment niet mee bezig. Ik ben bezig bij Heerenveen, daar wil ik mijn focus op leggen en wat er in de toekomst gebeurt, zie ik vanzelf wel."



Maar als hij dan toch voor een toekomstige club zou moeten kiezen, dan gaat hij het liefst voor Ajax of Feyenoord. "Ik vind aan Ajax de historie heel mooi. Ze hebben de grootste historie in de Nederlandse competitie, dat is duidelijk. Maar de aanhang en de sfeer eromheen bij Feyenoord vind ik ook fantastisch. Beide clubs hebben iets unieks. Voor zowel Ajax als Feyenoord zou het bijzonder zijn om te spelen. Daar ligt dan ook mijn passie, al is PSV ook wel een mooie club", aldus Pierie.