Ontslag De Boer zorgt voor bijzonder idee: Trainertransferwindow

We mogen gerust stellen dat de buitenlandse avonturen van Frank de Boer op zijn minst onfortuinlijk zijn verlopen. De Nederlander mocht bij Internazionale 81 dagen aan het roer staan. Bij Crystal Palace kreeg hij afgelopen zomer al na 77 dagen zijn ontslagbrief in handen. Het brengt Chris Hughton op een interessant idee: een trainertransferwindow.



"Het is een interessante gedachte die, vind ik, meer in overweging moet worden genomen. Ik zie het niet snel gebeuren, omdat de druk op clubs nou eenmaal gigantisch is", zo citeren de Engelse media de manager van Brighton & Hove Albion. "Tel daarbij op de verandering in het voetbal dat eigenaren clubs bezitten en dan te weinig macht hebben.."



Naar eigen zeggen dus niet erg realistisch, maar het zou gevallen à la De Boer voorkomen. Over het ontslag van de Nederlandse oefenmeester hebben overigens al veel collega's hun ongenoegen uitgesproken. Naast Hughton gaven ook Chelsea's Conte en Manchester Uniteds José Mourinho aan onaangenaam verrast te zijn door het ontslag.