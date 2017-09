Vitesse doet oproep aan fans: 'Laat het stadion kolken'

Vitesse roept de eigen supporters op donderdagavond 'één groot voetbalfeest' te maken van het duel met Lazio Roma in GelreDome. Op de clubwebsite wordt gewaarschuwd voor de strenge regels die de UEFA hanteert bij wedstrijden in de Europa League.



"Beste supporters, eindelijk is het zo ver. We mogen donderdagavond aan de bak in de groepsfase van de UEFA Europa League! Voor het eerst spelen we in de groepsfase van een Europees toernooi. Wij kijken er naar uit om samen met jullie dit te gaan beleven in een ongetwijfeld kolkend GelreDome", schrijft de club.



"Iedereen heeft de fantastische beelden van onze laatste wedstrijd Europese wedstrijden op het netvlies staan. Laten we die prachtige tijden herleven en aan Nederland én Europa zien hoe ons stadion kan kolken."