Nederlands brein achter Lazio-succes: 'Men keek wel raar op'

Met Stefan de Vrij, Wesley Hoedt, Edson Braafheid en Ricardo Kishna telde de selectie van SS Lazio de afgelopen jaren de nodige Nederlanders. Het hoofd van de jeugdopleiding was ook een Nederlander: Joop Lensen.



"Italië is natuurlijk een voetballand bij uitstek, dus men keek wel raar op", vertelt Lensen aan de NOS. "Het was niet eerder voorgekomen dat een buitenlander verantwoordelijk werd voor de jeugd van een grote Italiaanse club."



Het opzetten van een jeugdscoutingsapparaat was een van de eerste acties van Lensen in Rome. "Dat was er helemaal niet. In Rome loopt ongelooflijk veel talent rond, maar die kwamen niet naar ons. AS Roma had het makkelijk. Alle goede spelers gingen naar Roma of naar andere clubs, omdat Lazio geen scouting had."



Deze zomer nam Mauro Bianchessi de taken van Lensen als hoofd jeugdopleiding over. "Dat was een gezamenlijk besluit", licht Lensen toe. "Ik ben grootvader geworden en zo kan ik vaker bij mijn kleinzoon zijn. Ik was elke dag in Rome en nu nog twee weken per maand. Ik doe nu alleen nog de scouting voor de Onder-17, Onder-19 en het eerste. Ik kijk veel wedstrijden, ook die van Vitesse heb ik gezien."