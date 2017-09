Feyenoord-debutant glundert: 'Toch nog een mooie avond'

Dylan Vente werd woensdagavond met zijn 18 jaar en 127 dagen de jongste speler ooit voor Feyenoord in de Champions League. De zelf opgeleide spits mocht in de wedstrijd tegen Manchester City (0-4 verlies) na 72 minuten invallen voor Michiel Kramer en maakte daarmee zijn officiële debuut voor Feyenoord.



Vente was na afloop van de forse nederlaag één van de weinige Feyenoorders die nog een kleine glimlach op zijn gezicht kon toveren. "Ik ben hartstikke blij met mijn debuut in Feyenoord 1 en direct ook in de Champions League. Ondanks het resultaat is het toch een mooie avond voor mij", vertelde de debutant, die het record overnam van Leonardo (18 jaar en 200 dagen), in gesprek met Feyenoord TV.



Mede door de blessure van Nicolai Jørgensen maakte hij deel uit van de 18-koppige wedstrijdselectie voor het duel met City. "Dinsdag kreeg ik te horen dat ik daarbij zat. Dat je dan de andere dag mag debuteren is heel mooi. Ik was aan het warmlopen en kreeg toen te horen dat ik me klaar moest gaan maken voor de wedstrijd. Uiteindelijk kreeg ik te horen dat ik erin kwam. Het was lastig om iets te laten zien bij een 0-4 achterstand, maar dit moment pakken ze me nooit meer af."