TRANSFERUURTJE: Lopez, Traoré, Özil, Robben en Cocu

De laatste transfergeruchten en -nieuwtjes lees je elke dag op SoccerNews.nl. In de rubriek 'Transferuurtje' verzamelt de redactie de meest interessante en bizarre transferberichten in een handig overzicht.



Nederland:

Het is wel duidelijk dat oefenmeester Phillip Cocu het niet makkelijk heeft in het Philips Stadion bij PSV, maar de directie van de Eindhovenaren lijkt nog vierkant achter de hoofdtrainer te staan. Jack van Gelder weet echter dat de oud-international van Oranje in de zomer van 2018 waarschijnlijk toch vervangen wordt. Volgens informatie van de presentator van Ziggo Sport wordt Cocu voor het seizoen 2018-2019 mogelijk vervangen door Mark van Bommel en Bert van Marwijk. Samen zouden zij voor nieuw elan moeten zorgen in de lichtstad van Nederland. Van Marwijk zegt hier echter niets van te weten: "Ik weet er niets van. Maar dat Mark een keer trainer wordt in Eindhoven, dat verwacht ik ook wel, ja."



Buitenland:

Aanvaller Bertrand Traoré werd in het afgelopen seizoen door Chelsea uitgeleend aan Ajax en in Amsterdam deed hij het niet altijd even goed. Nu is de spits uit Burkina Faso officieel eigendom van Olympique Lyon, maar mogelijk zit er een transfer richting de Europese top voor hem in het vat. Het medium Don Balón komt namelijk met het bizarre nieuws dat oefenmeester Zinedine Zidane hoogstpersoonlijk naar het kantoortje van voorzitter Florentino Pérez gegaan is met de boodschap: die Traoré moeten we kopen. Zizou vindt naar verluidt dat de oud-Ajacied iemand is die perfect in het project van Real Madrid zou passen. Naar verluidt denkt De Koninklijke dan ook aan een miljoenenaanbieding in de aankomende winter.





Arsenal heeft toch te maken met een klein probleempje. Alexis Sánchez en Mesut Özil zijn in de regel erg belangrijk voor de Premier League-topclub, maar beschikken beiden over een aflopend contract. De Duitse nummer tien zou in ieder geval al weten wat hij gaat doen in de aankomende zomer. Volgens het medium Mirror wil Özil sowieso transfervrij vertrekken uit het Emirates Stadium. In de maand februari van dit jaar werd er nog onderhandeld over een nieuw contract door de vertegenwoordigers van de international van Duitsland en Arsenal, maar naar verluidt zijn deze gesprekken helemaal stukgelopen. En Özil is niet bereid om ze opnieuw op te starten. De bovengenoemde krant suggereert dat de creatieve middenvelder al weet dat hij in het seizoen 2018-2019 voor Paris Saint-Germain gaat spelen.



Het contract van Arjen Robben is nog altijd niet verlengd, en dus zou de Nederlander na dit seizoen zomaar transfervrij kunnen vertrekken bij Bayern München. De eerste club die daarom bloed ruikt heeft zich inmiddels gemeld. Volgens de Turkse sportkrant AMK wil Galatasaray Robben namelijk gaan verleiden tot een lucratief avontuur in de herfst van zijn carrière. Cim Bom Bom hoopt in de winter om de tafel te kunnen met de oud-speler van FC Groningen en PSV, die gezien het feit dat zijn verbintenis bij Bayern dan binnen een half jaar afloopt, vanaf januari alvast mag tekenen waar hij wil.





[url=http://www.soccernews.nl/news/402878/Dembélé_moet_vriend_overhalen_voor_Barça_te_tekenen#ixzz4se0p6aRX]FC Barcelona telde in de afgelopen transferperiode ongelooflijk veel geld neer voor Ousmane Dembélé: 105 miljoen euro vast en daarbovenop nog eens 40 miljoen euro aan bonussen. De Fransman moet Neymar opvolgen in Camp Nou, maar misschien kan hij ook op technisch gebied iets betekenen voor de Catalanen. Het medium Diario Sport meldt namelijk dat Dembélé ingezet wordt in de race om de handtekening van Maxime Lopez van Olympique Marseille. Deze voetballer staat te boeken als een van de allergrootste talenten van de Ligue 1 en op termijn moet hij naar Barça komen. De voetballer in kwestie is goed bevriend met Dembélé en dat moet de doorslag geven.