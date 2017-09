Malen: dan komen de kansen bij PSV vanzelf

De Eredivisie-topclub PSV beschikt sinds kort over de jonge aanvaller Donyell Malen, die eerder actief was op de Toekomst bij Ajax en in de jeugdopleiding van Arsenal. Het is natuurlijk geen gegeven dat het talent ook daadwerkelijk slaagt in het profvoetbal, maar daar gaat de spits wel voor.



In gesprek met het Eindhovens Dagblad zegt hij: "Mijn doel is om in de toekomst bij PSV naar de profkant te gaan en als het aan mij ligt liever gisteren dan vandaag. Het kan misschien een tijdje duren, maar goed genoeg is ook wat mij betreft oud genoeg. Als ik mezelf bij Jong PSV laat zien, zullen de kansen vanzelf een keer komen, al weet ik ook dat geduld soms nodig is."



Malen vertelt over zijn tijd in Londen: "Ik kom hier echt niet zo binnen van: kijk mij, nou ik kom van Arsenal. Zelf eerst een plek veroveren is nu het doel. Wel hebben de jaren in Engeland me zelfvertrouwen en kracht gegeven. Ik ben bij Arsenal een betere voetballer geworden, ook omdat ik daar soms met de A-selectie mocht meetrainen en met grote voetballers werkte. Onder anderen Thierry Henry was er een tijdje jeugdtrainer en gaf me aanwijzingen."