Bosz: Götzes tanden staan niet meer recht

Centrumverdediger Jan Vertonghen kreeg op woensdagavond een rode prent onder zijn neus geduwd in de wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Borussia Dortmund op Wembley. Oefenmeester Peter Bosz van de Duitsers is het helemaal eens met die beslissing: hij stelt dat de Belg de kaart verdiend had.



In gesprek met BILD vertelt de oud-trainer van Ajax dat Mario Götze last heeft van zijn gebit als gevolg van de actie van Vertonghen. "De kaart was terecht. Mario heeft problemen met zijn tanden en moet nog naar een arts. Het ziet er niet goed uit. Niet alle tanden staan meer recht. Het doet pijn als we erover praten."



Het is niet helemaal bekend wat de schade nou precies is. In de aankomende Bundesliga-speelronde speelt de club uit Dortmund tegen 1. FC Köln in het eigen Signal Iduna Park en mogelijk moet de aanvallende middenvelder dit duel aan zich voorbij laten gaan.





#thfc Somehow, just somehow Jan Vertonghen has been sent off for this: pic.twitter.com/r270QNMLGb — James McCarthy (@JMcCarthyLIVE) September 13, 2017