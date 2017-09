Van Bronckhorst: je hoeft geen medelijden te hebben

Feyenoord werd op woensdag overklast door het surplus aan kwaliteiten van Manchester City, maar ook tactisch gezien rammelde er het een en ander bij de Rotterdammers en dat mag oefenmeester Giovanni van Bronckhorst zich aanrekenen. De coach is echter niet op zoek naar medelijden.



Bij de NOS zegt hij: "Ik vond het de eerste helft heel teleurstellend. Je weet dat het voor een aantal jongens de eerste keer is op dit niveau en dat tegen een van de beste teams in Europa. Ik denk dat het de spanning was. Je hoeft geen medelijden te hebben met ons. Ik ben blij dat we in de Champions League spelen, maar je ziet dat het verschil te groot is."



Het Oekraïense Shakhtar Donetsk won thuis verrassend van het Italiaanse Napoli en dat betekent dat Feyenoord aan de bak moet: de volgende wedstrijd spelen de Rotterdammers immers in Napels. "Verloren is het nog niet, maar we weten dat het een heel zware poule is."