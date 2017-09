'Stilstand voor spelers als Ziyech en Van Ginkel'

Feyenoord werd op woensdag helemaal weggespeeld door Manchester City, maar de Rotterdammers spelen dan in ieder geval nog wel Europees voetbal. Dat is niet het geval bij Ajax en PSV en dat betekent weer dat spelers als Hakim Ziyech en Marco van Ginkel mogelijk stilstaan in hun ontwikkeling.



Ervaringsdeskundige Ruben Schaken vertelt aan het Algemeen Dagblad: "Onder die omstandigheden ligt demotivatie op de loer. Niet bewust, maar je lichaam wil prikkels. Ziyech heeft dat vorig jaar in de Europa League (Ajax bereikte de finale; red.) natuurlijk prachtig ervaren. Je zag hem groeien, ook qua inhoud en overgave. Dát is ontwikkeling." In 2010 ging de vleugelspits naar Feyenoord voor Europese wedstrijden, maar werden de Rotterdammers uitgeschakeld door AA Gent. "De uitschakeling dreunde drie maanden na in mijn hoofd. En dat zal voor Ziyech en Van Ginkel ook gelden."



Schaken plaatst wel een kanttekening: "Van Ginkel is nu aanvoerder van PSV. Een nieuwe rol waarvan hij ook een completere speler moet worden. En Ziyech had vorig jaar nog Davy Klaassen naast zich op het middenveld. Nu moet hij laten zien dat híj het elftal kan dragen. In uitwedstrijden het elftal over het dode punt helpen, zoals Klaassen dat altijd kon. Prachtige persoonlijke uitdagingen. Al wegen die in beide gevallen niet op tegen het gemis van Europees voetbal."