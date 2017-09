Boskamp: "Ik ben me de eerste helft kapot geschrokken"

Feyenoord beleefde woensdagavond een belabberde rentree in de UEFA Champions League. De Rotterdammers gingen in eigen huis met 0-4 onderuit tegen Manchester City. Jan Boskamp was aanwezig bij het duel en was niet te spreken over de eerste helft van zijn club.



"De eerste helft ben ik me kapot geschrokken", vertelt de oud-voetballer aan Veronica. "Op alle fronten waren ze beter: snelheid, kracht. Het positiespel was een hemelsbreed verschil. Ik denk dat ze vooral de eerste helft geen enkel duel verloren. Ze waren altijd een stapje sneller dan ons."



"Achteraf moet je blij zijn dat het maar 0-4 is", aldus Boskamp. De Rotterdammers speelden met Michiel Kramer in de spits. "Ik schrok dat ze met een diepe spits gingen spelen. Dat was een hele ondankbare taak voor hem, alleen maar lange ballen koppen."