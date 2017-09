Van Bronckhorst teleurgesteld: "Een mokerslag natuurlijk"

Feyenoord beleefde woensdagavond een belabberde rentree in de UEFA Champions League. De Rotterdammers gingen in eigen huis met 0-4 onderuit tegen Manchester City. Trainer Giovanni van Bronckhorst is teleurgesteld.



"Na die vroege goal groeide City steeds meer in de wedstrijd en wij hadden moeite om aan te haken aan het hoge tempo dat zij speelden. Een mokerslag natuurlijk dat onze eerste thuiswedstrijd zo eindigt", vertelt de oefenmeester aan Veronica.



"In de tweede helft hebben we het systeem iets veranderd, wij wilden meer aan de bal komen om zo in ons spel te komen, maar dat was lastig tegen deze tegenstander. City is gewoon een van de topteams van de wereld, wij moesten echt een goede dag hebben om kans te maken tegen zij en dat hadden we niet", aldus Van Bronckhorst.