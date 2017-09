El Ahmadi realistisch: "Krachtverschil was gewoon te groot"

Feyenoord beleefde woensdagavond een belabberde rentree in de UEFA Champions League. De Rotterdammers gingen in eigen huis met 0-4 onderuit tegen Manchester City. Aanvoerder Karim El Ahmadi zag een groot krachtverschil.



De thuisploeg keek na twee minuten al tegen een achterstand aan. "Zo vroeg op achterstand was ook echt onnodig, zeker bij de eerste wedstrijd is het jammer dat ons zoiets overkomt", vertelt de middenvelder aan Veronica.



"Het krachtverschil was te groot en dan heeft het geen zin om het achterin open te gooien. In de tweede helft zie je dat het beter gaat als je met vier verdedigers speelt, maar dit is niet hoe ik me het had voorgesteld nee", aldus El Ahmadi.