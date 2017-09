HAHA! Fans Man Utd bezingen Lukaku met wel heel expliciet lied

De transfer van Romelu Lukaku naar Manchester United kan tot nu toe vrijwel niet anders dan een schot in de roos genoemd worden. In zijn eerste zes wedstrijden heeft hij namelijk zes keer gescoord. Het publiek op Old Trafford heeft de Rode Duivel dan ook al in de armen gesloten.



Lukaku heeft ondertussen ook al zijn eigen supporterslied. Alleen is dat niet voor gevoelige oortjes. Behalve naar zijn vele doelpunten wordt er namelijk ook meermaals verwezen naar... de flink uit de kluiten gewassen geslachtsdelen van de Belg. Wie wil weten wat de fans van United daarover te zeggen hebben, kan hieronder terecht.





SPOTTED: Man United fans new chant for Romelu Lukaku. 🙈😂 pic.twitter.com/oeFcVk8cth — SPORF (@Sporf) September 13, 2017