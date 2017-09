Klopp neemt gebeten hond wéér te pakken bij Liverpool

Jurgen Klopp mag dan wel een topcoach zijn, zo nu en dan maakt hij bizarre keuzes. Zo heeft hij blijkbaar een haat-liefde-relatie met doelman Simon Mignolet.



De Rode Duivel moet vanavond in het Champions League-duel thuis tegen Sevilla namelijk zijn plaats opnieuw afstaan. Klopp kiest opnieuw voor zijn landgenoot Loris Karius. Dat deed hij voor het laatst enkele weken geleden, toen Arsenal op bezoek kwam.



Volgens Kristof Terreur van HLN, zou dit een test geweest zijn voor de Duitse doelman. Liverpool won dan wel met 4-0, een echte test kunnen we dit toch niet noemen. The Gunners gaven absoluut niet thuis in deze wedstrijd en voetbalden amper een kans bij elkaar. Op deze manier hoopt Klopp Karius echter tevreden te houden.



In de basisformatie is ook Nederlander Georginio Wijnaldum opgenomen. De aftrap is om 20:45 uur op Anfield.





🔴 A reminder of the #LFC starting line-up this evening... pic.twitter.com/AJ4ADcqjxX — Liverpool FC (@LFC) 13 september 2017