Vitessenaar: denk niet dat Lazio van mijn naam zal schrikken

Vitesse is komende donderdagavond natuurlijk de underdog, voor het duel met SS Lazio in Arnhem. Dat beseft ook aanvaller Bryan Linssen maar al te goed.



"De mannen moeten opstaan tegen Lazio Roma. Het wordt mannenvoetbal en geen jongensvoetbal. Het belangrijkste is dat we niet naïef zijn, want elk foutje wordt dan afgestraft", wordt Linssen op de persconferentie geciteerd door Omroep Gelderland.



Afgelopen weekend scoorde hij nog een wereldgoal tegen Excelsior, maar dat heeft vermoedelijk niet al te veel indruk gemaakt op Lazio. "Ik denk niet dat ze wakker liggen van Bryan Linssen", lacht de buitenspeler.



"Wij gaan spelen om te winnen. Waarom zouden wij niet van Lazio kunnen winnen? Ajax verslaat ook Europese ploegen en wij hebben als Vitesse wel eens gewonnen van Ajax. Ik denk dat er zeker kansen voor ons liggen. Dan moet je inderdaad denken aan goed counteren, er een paar keer snel en goed uitkomen. Daar hebben we wel een paar spelers voor, zoals Rashica."



De aftrap is morgenavond om 21:05 uur in de Gelredome.