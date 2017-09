Mourinho lyrisch over middenvelder: "Sinds vorig seizoen"

José Mourinho benadrukte de voorbije maanden meermaals hoe belangrijk Marouane Fellaini voor hem is. Ook deze week sprak hij zijn bewondering voor de Rode Duivel meermaals uit, toen hij twijfelachtig bleek voor de Champions League-match tegen Basel.



Uiteindelijk raakte Fellaini toch fit en bewees hij opnieuw zijn waarde. Hij scoorde het openingsdoelpunt en zette Manchester United zo op weg naar een simpele 3-0-zege. Na de partij deed Mourinho een opvallende vaststelling over de in het verleden vaak bekritiseerde middenvelder.



"Om me nog een slechte match van Fellaini te herinneren, moet ik al terug naar vorig seizoen", tekende de Daily Mail op. "In het begin dan nog. En dat was niet eens een slechte match, het was gewoon een naïeve fout in de laatste minuut in Goodison Park."



Daarmee verwijst Mourinho naar de partij op Everton in december 2016. Fellaini viel toen vijf minuten voor tijd in en gaf een penalty weg, waardoor Man U 1-1-gelijkspeelde.