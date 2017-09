Van Hanegem looft Ajacied: "Kan wel heel stoer gaan doen.."

Willem van Hanegem is naast oud-speler en trainer natuurlijk ook een ras-Feyenoorder. Toch heeft hij zich vandaag lovend uitgelaten over een speler van de rivaal, Ajax.



Hij noemde Frenkie de Jong namelijk 'de toekomst van het Nederlandse voetbal', in zijn column voor het Algemeen Dagblad. En De Jong zelf voelt zich gevleid. "Ik kan wel heel stoer gaan doen dat zoiets niets met me doet, maar dat is natuurlijk onzin. Natuurlijk is het heel leuk als er zo over je wordt gesproken."



"Toch kan ik er verder niet zo veel mee. Alle lovende commentaren zijn mooi, maar ik ken het ophemelen van talenten", reageert De Jong in de Voetbal International.



"Al snel worden jonge spelers in Nederland op een voetstuk geplaatst, en dan zie je dat ze bij de eerste tegenslag weer ver terugvallen. Ik geloof het allemaal wel. Laat mij maar gewoon een vaste basisplaats bij Ajax afdwingen. Dat is voor mij persoonlijk dit seizoen het enige dat telt."