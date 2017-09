'Clubs zijn er eindelijk uit over Diego Costa'

Spits Diego Costa kreeg na afloop van het afgelopen Premier League-seizoen een sms'je van trainer Antonio Conte waarin stond dat hij niet langer welkom was bij Chelsea. In de transferzomer kwam de transfer van de goalgetter naar Atlético Madrid niet rond, maar nu zouden de Spanjaard een doorbraak bewerkstelligd hebben.



Dat is in ieder geval zo volgens het medium Sky Sports, dat toch te betitelen is als behoorlijk betrouwbaar. Het is nog niet precies bekend hoe de overstap van Costa naar de Spaanse hoofdstad Madrid er precies uit gaat zien, maar dat wordt hoogstwaarschijnlijk wel duidelijk in de aankomende dagen. Atlético mag in de aankomende wintertransferperiode weer handelen, dan wordt het verbod opgeheven door de FIFA.