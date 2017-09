De Boer: paniek sloeg toe bij de voorzitter

Oefenmeester Frank de Boer werd met veel bombarie binnengehaald bij Crystal Palace, maar in het hier en nu is de Nederlander al weer ontslagen. Hij heeft gewoonweg geen tijd gehad om zijn filosofie te implementeren in Londen, zo stelt zijn broer Ronald de Boer.



In zijn column in Voetbal International schrijft De Boer: "Inmiddels weten we dat het verbeterde spel in Burnley niet heeft mogen baten voor Frank. Heel zuur, als je bedenkt wat de oorspronkelijke insteek was. Crystal Palace wilde op een andere manier gaan voetballen: verzorgder, minder lange halen snel thuis, met dominant combinatiespel. Dat lukt niet van de ene op de andere dag, bij een club die altijd op een traditioneel Engelse manier heeft gevoetbald. Ook vorig seizoen nog, onder Sam Allardyce."



De oud-middenvelder van Ajax en FC Barcelona gaat verder: "Frank zou de tijd krijgen het spel erin te slijpen waarmee Crystal Palace de toekomst in wilde. De club benadrukte bij zijn presentatie dat hij in dat proces de tijd zou krijgen. Het zijn loze woorden gebleken. Als je Frank benoemt tot hoofdtrainer, weet je als club dat je een hele voetbalfilosofie in huis haalt. Dat leek ook precies de bedoeling. Helaas sloeg de paniek bij de voorzitter al snel toe en heeft Frank in het buitenland een nieuwe klap opgelopen."