'Dat zijn de zwakke punten van Feyenoord en Pep weet dat'

Ex-speler en voormalig trainer van Feyenoord Rob Jacobs voorziet een zware kluif voor de Rotterdammers. Woensdagavond komt het grote Manchester City immers op bezoek in De Kuip.



Over de verdediging heeft Jacobs twijfels. "Als Liverpool door City met tien man al van het veld wordt gespeeld, denk je toch bij jezelf: als Feyenoord het verdedigend maar volhoudt. De linker- en rechtervleugelverdediger zijn Feyenoords zwakke punten wat dat betreft. City-trainer Josep Guardiola weet dat", vertelt Jacobs aan NUsport.



Toch acht Jacobs Feyenoord niet kansloos tegen de ploeg van Josep Guardiola. "Kijk naar de wedstrijd tegen Manchester United van vorig jaar. Maar City is een ploeg met een enorm vertrouwen na de ruime overwinning op Liverpool (5-0, red.). Het had beter andersom kunnen zijn natuurlijk, maar dan nog sta je tegen een wereldploeg."