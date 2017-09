Aderlating voor Vitesse: steunpilaar ontbreekt tegen Lazio

Bijzonder slecht nieuws voor Vitesse. De Arnhemmers nemen het donderdagavond in de Europa League op tegen SS Lazio, maar moeten het dan zonder Thulani Serero zien te redden. De middenvelder haakt geblesseerd af bij de Arnhemse club.



Dat meldt De Gelderlander woensdagmiddag op basis van de training van de ploeg van Henk Fraser. Serero is niet de enige afwezige bij de Arnhemse club. Ook Arnold Kruiswijk ontbreekt door een blessure (rug). Ten slotte is ook Mukhtar Ali niet beschikbaar.





#vitesse tegen Lazio Roma in 4-4-2 formatie. Pasveer, Dabo, Kashia, Miazga, Buttner; Bruns, vd Werff, Foor, Linssen; Rashica, Matavz #vitlaz — Richard van der Made (@rvandermade) 13 september 2017