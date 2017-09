Noodklok geluid: "We blijven onszelf overschatten in Nederland"

De kwaliteit van het Nederlandse voetbal holt achteruit. Voormalig Ajax-jeugdtrainers Wim Jonk, Jasper van Leeuwen en Michel Hordijk willen daar iets aan doen door het gedachtegoed van Johan Cruijff uit te dragen, maar ze merken dat veel clubs er niet aan willen.



"Veel clubs in Nederland zitten nog altijd vastgeroest in hun vertrouwde methodes", aldus Jonk in gesprek met Voetbal International. "Dat is een keuze, maar wij denken dat het anders kan. Wij prediken aanvallend en technisch voetbal, helaas wordt dat nog steeds verward met naïef voetbal." Het fysieke aspect mag echter ook niet vergeten worden. "Duitsland is erin geslaagd de ideale mix te vinden. Door meer aandacht te besteden aan technisch vaardige spelers hebben ze hun spel vervolmaakt. Het Duitse elftal is een ploeg geworden waar je met plezier naar kijkt."



Van Leeuwen stelt dat ook België al veel verder is dan Nederland. Hordijk sluit zich hierbij aan. "Nog steeds roepen veel Nederlanders dat we technisch en tactisch zo goed zijn. Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Zeker op technisch gebied zijn we achteropgeraakt. Zolang beleidsbepalers dat niet inzien, komen we niet verder", laat hij weten. "We blijven onszelf overschatten in Nederland. Noem mij naast Arjen Robben een Nederlandse aanvaller die in verticale richting kan dribbelen. We moeten nu echt tot het besef komen dat het juist op technisch gebied verkeerd is gegaan."