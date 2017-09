Officieel: ADO ziet linksback naar Marokko vertrekken

Mohamed Haddachi is niet langer speler van ADO Den Haag. De twintigjarige linksback vertrekt per direct naar Chabab Rif Al Hoceima uit Marokko. Die club speelt in de hoogste Marokkaanse divisie.



Haddachi kwam in 2010 bij de jeugdopleiding van ADO Den Haag. De Rotterdammer werkte zich gestaag op en tekende in april 2016 zijn eerste profcontract.



Hij maakte sinds vorig seizoen officieel deel uit van de hoofdselectie. Mede door blessureleed bleef het debuut van Haddachi echter uit. Nu gaat hij in Marokko proberen zijn carrière nieuw leven in te blazen.





