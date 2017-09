Jones vreest: 'Krankzinnig hoeveel kwaliteit City heeft'

Feyenoord-doelman Brad Jones weet als geen ander hoe gemakkelijk Manchester City met miljoenen smijt om de selectie te versterken. In gesprek met de Volkskrant blikt hij terug op zijn tijd bij Liverpool.



"Ik zat bij Liverpool, een absolute topclub. Manchester City kwam langs en kocht even onze beste speler, Raheem Sterling, voor vijftig miljoen weg", vertelt Jones. "Voorheen kocht Liverpool de beste spelers van City. Het is krankzinnig hoeveel kwaliteit City nu heeft."



Toch stelt Jones dat een stunt mogelijk is. "Iedereen is thuis sterk. Ook wij. Een team is beter dan individuen. Dat is een cliché, maar het is wel waar. Dat hebben we bewezen tegen Manchester United een jaar geleden."



Jones wil langer door dan Dirk Kuyt, die op zijn 36ste stopte. "Minimaal tot mijn 40ste. Daar geloof ik in. En alles begint met geloof."