'De Boer kreeg treurige verrassing bij Palace'

Eigenlijk kun je stellen dat oefenmeester Frank de Boer nooit een echte kans heeft gehad bij de Premier League-club Crystal Palace. En de manier waarop de Londenaren zijn omgesprongen met de coach verdient de schoonheidsprijs zeker niet. Ook De Boer kreeg namelijk via de media te horen dat hij ontslagen was.



Eerder was dat al het geval bij Louis van Gaal, die de FA Cup won bij Manchester United maar vervolgens verrast werd door de krantenkoppen. Ook De Boer kreeg zo'n treurige verrassing, weet Voetbal International. "Daags na de vierde competitienederlaag op rij meldde De Boer zich als altijd op het trainingscomplex, onwetend van wat hem boven het hoofd hing. Wat opviel was dat Parish (voorzitter van Palace, red.) hem klokslag elf uur wilde spreken en geen minuut later. Om één minuut over elf bleek waarom: toen bracht tabloid The Sun het een-tweetje met Parish naar buiten dat De Boer was ontslagen. Nog voordat de trainer zelf was ingelicht."



Het blad gaat verder: "Zo ongeveer ging het ook bij Internazionale, zijn vorige club. De Italiaanse clubleiding speelde verstoppertje, de dag nadat De Boer met 0-1 had verloren van Sampdoria. Praktisch iedereen bij Inter en in de Italiaanse media was op de hoogte van wat er ging gebeuren. Behalve De Boer zelf, die vertwijfeld het trainingsveld opstapte. Pas uren later kwam het hoge woord eruit bij de Milanese clubleiding."