Hamstra vond transferperiode pittig: "Vooral onvoorspelbaar"

Technisch manager van SC Heerenveen Gerry Hamstra vindt dat hij en de voetbalwereld een niet zo zeer hectische maar wel onvoorspelbare transferperiode achter de rug heeft. Heerenveen was tot het laatste moment actief. vertelt over de gang van zaken in de afgelopen maanden.



"Hectisch... het is vooral onvoorspelbaar", vertelt hij aan Omrop Fryslân. "Mensen zeggen vaak: je hebt het druk, en nu wordt het wat rustiger. Maar het is echt onvoorspelbaar. Kijk naar Joost van Aken, die je nog in de laatste periode kwijtraakt. Daar moet je toch weer op anticiperen."



En het late werk? "Dat heeft vooral met timing te maken. Zoals met John Iredale had het vooral met timing te maken, dat speelde al wel twee of drie maanden. En met Martin Hansen is de afweging gemaakt om niet met één, maar met twee Eredivisie-waardige keepers de competitie in te gaan."