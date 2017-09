Kunstgrasclubs uit Eredivisie komen in opstand tegen verkettering

De weerstand tegen kunstgras is groot, maar de clubs die juist op kunstgras spelen zijn de huidige situatie wel zat. Ze komen zelfs bij elkaar om tot een gemeenschappelijke strategie te komen.



Dit vertelt PEC Zwolle-voorzitter Adriaan Visser tegenover Voetbal International. "De komende tijd zullen er beslissingen worden genomen omtrent kunstgras. Het leek ons een goed moment om met de andere Eredivisie-clubs die op kunstgras spelen, bij elkaar te komen. Er wordt over en weer veel geschreeuwd. We zijn wel klaar met de verkettering. In onze ogen is het belangrijk dat we met één mond spreken."



De clubs die op kunstgras spelen hebben voldoende stemmen om een verbod op kunstgras te dwarsbomen. Dat is volgens Visser niet de intentie. "We verdrinken op dit moment in discussies over de kwalijke gevolgen van het spelen op kunstgras. Ik denk dat we gezamenlijk tot een constructieve oplossing moeten komen."