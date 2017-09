Felle Robben: "Moeten met onze voeten spreken"

Bayern München won met 3-0 van Anderlecht, maar dat was niet tot tevredenheid van Arjen Robben. De Belgen stonden na tien minuten al met tien man.



"We hebben na de 1-0 gespeeld alsof we 5-0 voor stonden", vond Robben tegenover Sky. "We hadden veel 'heter' moeten zijn op het maken van meer doelpunten. Met alle respect, maar na die rode kaart hadden we ze uit de Alianz Arena moeten schieten."



Deze week is het toch al onrustig in München, want Robert Lewandowski sprak zijn irritatie uit dat Bayern maar weinig had gedaan op de transfermarkt. "We moeten meer met onze voeten gaan spreken", sprak Robben geïrriteerd terug.