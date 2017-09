Veronica afgemaakt vanwege analist bij CL-uitzending

Bij Veronica is het tegenwoordig gebruikelijk om een 'verfrissende' analist op de bank te nemen voor uitzendingen rondom de Champions League. Na onder meer Victor Reinier is het nu de beurt aan radio-dj Sander Lantinga. En dat zorgt niet voor al te veel enthousiasme bij de kijkers.

Raar van Veronica om Ronald de Boer uit te nodigen. Iedereen weet dat Sander Lantinga op z'n best is met Coen Swijnenburg aan z'n zijde

In Engeland zitten Lineker, Lampard, Gerrard en Ferdinand klaar voor analyse #championsLeague . Bij #Veronica is Sander Lantinga de kenner... pic.twitter.com/Gi4fcqIhIX

He @VeronicaTV als jullie volgende keer nog een analist in de studio zoeken kunnen jullie mij ook vragen! #ChampionsLeague #SanderLantinga

Niet dat ik nou echt te spreken was over Johnny Heitinga, maar come on @VeronicaTV Sander Lantinga, nemen jullie je kijkers in de zeik ofzo?