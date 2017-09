Wie anders dan Lionel Messi heeft FC Barcelona in eigen huis op voorsprong gezet tegen Juventus. De Argentijn, afgelopen weekend nog goed voor een hattrick in de met 5-0 gewonnen stadsderby tegen Espanyol, schoot beheerst binnen langs een verslagen Gigi Buffon: voor het eerst in zijn carrière verschalkt Messi de Italiaanse goalie!





Messi had a great play and amazing goal pic.twitter.com/ohoEUuOyAr — FBL (@FOOTBALRLIFE) 12 september 2017